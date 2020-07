SOLIDARIETÀ

Un'altra battaglia vinta grazie alla solidarietà. Un assegno di 13.780 euro è stato consegnato alla onlus Revert per la ricerca sulla Sla, grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione con l'impresa sociale Edipo Re. E proprio Edipo Re, la storica imbarcazione che fu teatro delle straordinarie traversate di Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, ha ospitato la consegna del ricavato. Vendemmia solidale - Festa e beneficenza nella terra del Prosecco Superiore, svoltasi lo scorso 8 settembre alla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (Tv). «Oggi scriviamo l'ultima pagina di questo bellissimo progetto - hanno spiegato Ernesto Balbinot e la moglie Silvana Ceschin, titolari dell'azienda e siamo felici di contribuire nel nostro piccolo a finanziare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali per arginare i danni provocati dalle malattie neurodegenerative. La vendemmia solidale non si ferma, il prossimo settembre arriverà alla nona edizione, e il ricavato sarà devoluto ai reparti Covid dell'Ulss 2 Marca Trevigiana». Nel frattempo, Sibylle Righetti, presidente di Edipo Re, ha annunciato una partnership che porterà ogni anno la vendemmia solidale dalle colline del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene sull'Isola Edipo a Venezia, unendo due siti Unesco. «Il contributo che abbiamo deciso di dare come impresa sociale - ha spiegato - è di servire, a bordo dell'Edipo Re, anche il prosecco solidale, frutto della grande festa della raccolta dell'uva organizzata dalla tenuta Le Manzane, con i nostri prodotti a kilometro etico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA