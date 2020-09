SOLIDARIETÀ

L'associazione La miglior vita possibile è ancora accanto all'Hospice Pediatrico e alla Pediatria della Azienda Ospedaliera di Padova. Dopo la raccolta fondi che ha consentito lo scorso aprile di donare una vettura Fiat Qubo per potenziare le capacità assistenziali dell'Hospice verso i pazienti di tutto il territorio veneto seguiti con terapie e cure domiciliari, e la donazione, a luglio, di 5 biciclette con pedalata assistita e carrelli porta bambini a disposizione dei genitori dei pazienti dell'Hospice e degli ospiti della Pediatria, l'associazione ha coinvolto cinque maestri pasticceri di fama nazionale che si sono riuniti nel gruppo Dolce Vita in Pediatria per l'Hospice pediatrico.

I padovani Massimiliano Alajmo e Luigi Biasetto, il trevigiano Leonardo Di Carlo, il siciliano Corrado Assenza e Luca Rasi, da Este (Pd), dunque un vero e proprio Supergruppo dell'alta pasticceria italiana che ha ideato una speciale torta per la prima colazione che si chiama Fiocco di Mais i cui proventi, raccolti dalle donazioni attraverso il web e soprattutto nei Bar Bianco del Gruppo Lattebusche (donazione minima 12 euro), saranno interamente devoluti al sostegno dei progetti di domiciliarizzazione delle cure palliative pediatriche. La torta Fiocco al Mais, è stata presentata giovedì scorso, presso la Fondazione Cariparo a Padova. La ricetta prevede burro, olio di germe di masi, zucchero semolato, uova intere, farina di mais bianco, agenti lievitanti, amido di mais, farina di frumento, panna, buccia di limone, viene prodotta nel laboratorio di pasticceria Mammarita della famiglia Alajmo a Sarmeola di Rubano e si può acquistare anche online sul sito di Aajmo Spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

