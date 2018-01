Solenghi fa Boccaccio: «Tutte novelle molto attuali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROTullio Solenghi restituisce la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile, in uno spettacolo divertente e colto. Decameron un racconto italiano in tempo di peste in scena a Dolo per la chiusura delle festività è una produzione Teatro Pubblico Ligure ideata e curata da Sergio Maifredi con lo scrittore Gian Luca Favetto. Il nostro lavoro dichiara Maifredi - non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo. Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo...