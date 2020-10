LA STORIA

Qualcuno se lo ricorderà dai tempi di scuola il bignamino della Terza guerra d'indipendenza: «Gli italiani persero contro gli austriaci a Custoza e a Lissa, solo Garibaldi colse un successo a Bezzecca. Ma gli austriaci furono battuti dai prussiani, alleati degli italiani, a Sadowa, per cui cedettero il Veneto alla Francia che poi lo girò all'Italia». Formalmente tutto giusto, solo che, come sempre, il diavolo sta nei particolari. E in questo caso i particolari non sono nemmeno tanto nascosti: se l'Austria cede il Veneto all'Italia dopo le battaglie del 1866, significa che in precedenza faceva parte dell'Austria (e pure il Friuli e Mantova). Sulla battaglia navale di Lissa è sorto un florilegio di libere interpretazioni, in base alle quali si racconta che la maggior parte degli ottomila uomini degli equipaggi austriaci fosse composta da marinai veneti, istriani e dalmati ex sudditi della Serenissima. Questo può essere (forse) vero per i marinai di coperta, ma non per ufficiali, macchinisti, armieri e fanti che in maggioranza non provenivano da località costiere. Il problema è che buona parte di chi fa questo tipo di affermazioni non è in grado di distinguere i marinai di coperta dal resto dell'equipaggio.

VENETI E FRIULANI

Se dal mare ci spostiamo alla terra, i numeri sono infinitamente superiori. Nella battaglia di Sadowa (di Königgrätz per il mondo di lingua tedesca, oggi Hradec Králové in Repubblica Ceca), il 3 luglio 1866, combattono 180 mila austriaci, di questi circa 30 mila (30 mila se non si fosse capito bene) erano veneti e friulani. Ammesso per assurdo che tutti i marinai di Lissa fossero stati veneti, si tratta di un numero di 3,7 volte maggiore. Quindi un po' di attenzione andrebbe spostata sulla sorte di questi fanti: solo a Sadowa i caduti e dispersi dei reggimenti veneti e friulani sono 1204 (ben più numerosi degli italiani morti a Custoza: 704), ma se si allarga lo sguardo alle altre battaglie della campagna militare si registrano ulteriori 731 morti e dispersi che porta il totale delle vittime venete, friulane e mantovane a 1935, e questo solo nella fanteria di linea e nei cacciatori, senza tener conto di genio e sanità, dove gli arruolamenti non avvenivano su base territoriale.

NUOVE RICERCHE

Sul tema c'è un libro molto importante, uscito ormai nel 2004, Soldati dell'imperatore. I lombardo-veneti dell'esercito austriaco, scritto da Alberto Costantini, vicentino che vive a Montagnana, ma adesso lo sta indagando anche Dino Zuccherini, padovano, che sta cercando documenti e testimonianze sui luoghi della battaglia. Per esempio sono numerosi i monumenti funebri sparsi qua e là nella campagna boema. In alcuni di questi sono riportati nomi, e non mancano quelli chiaramente italiani, in altri ci sono le vittime totali dei reggimenti e, sapendo dove tali reggimenti fossero arruolati, si può stabilire da dove venissero. L'esercito asburgico al tempo di Sadowa aveva cinque reggimenti che arruolavano in Veneto: il 45° a Verona; il 38° a Monselice, Este, Montagnana, Conselve, Rovigo e Mantova; il 16° a Treviso e Venezia (ma questo ha combattuto altrove, in Baviera); il 26° a Udine; il 79° a Pordenone, l'80° a Vicenza.

I SUDDITI LOMBARDO-VENETI

A questi vanno aggiunti due reggimenti di Kaiserjager (cacciatori), uno veneto (8°) e uno friulano (26°). I reggimenti di cacciatori contavano meno effettivi di quelli di fanteria e quindi il totale dei veneti e friulani sudditi asburgici coinvolti nella guerra del 1866 dovrebbe superare i 30 mila. I nomi dei caduti e dei feriti si conoscono solo in parte: la Gazzetta uffiziale di Venezia aveva cominciato a stampare gli elenchi, ma dopo l'arrivo degli italiani (19 ottobre) la pubblicazione fu interrotta e mai più ripresa. Soltanto parte dei caduti in battaglia sono stati seppelliti in fosse comuni, gli altri corpi sono rimasti dove si trovavano. Così, qualche tempo fa, a qualcuno era venuto in mente di costruire una stazione di servizio ai margini di una strada che percorre l'ex campo di battaglia e ne sono nate infinite polemiche perché i lavori di sbancamento avrebbero inevitabilmente coinvolto i resti dei caduti. Sono stati fatti dei saggi di scavo, sono state trovate fibbie, bottoni e pezzi di ossa e l'idea è stata accantonata. Per il momento. In genere la sete di denaro non si ferma davanti alle vecchie ossa. Per fare ulteriori ricerche bisognerebbe andare negli archivi austriaci e anche in quelli diocesani o parrocchiali, dove si conservano gli elenchi dei morti, un lavoro lunghissimo e impegnativo che richiederebbe anni.

LA PROPAGANDA

Dopo la battaglia i prussiani, per motivi propagandistici, avevano messo in giro la voce che gli italiani, così come polacchi, ucraini e romeni, si arrendevano senza combattere. Volevano dimostrare che la multietnica monarchia asburgica aveva i piedi d'argilla e solo il germanesimo poteva darle vigore (idea che peraltro i tedeschi manterranno anche in seguito). La calunnia, però, ha continuato a diffondersi, tanto che in un recente testo è stato scritto: «Inferiori per armamento, qualità del comando, rifornimento, i soldati dell'esercito austriaco caddero sotto gli assalti dei prussiani, mentre polacchi, ucraini, romeni e veneziani disertavano o si arrendevano, molto spesso senza combattere».

COMBATTENTI DI VALORE

Non è affatto vero e i rapporti dimostrano che i reparti veneti, friulani e mantovani si sono battuti sempre con coraggio, ottenendo anche parecchie medaglie al valore. C'è un quadro, piuttosto conosciuto, che ritrae il maggiore Anton Rudolf Otto von Ottenfeld prima della battaglia. L'ufficiale è poi stato ucciso e il dipinto è stato commissionato dal figlio per onorare la memoria del padre. L'uomo era ufficiale del 38° fanteria e quindi gli uomini rappresentati alle sue spalle sono soldati originari di Monselice, Conselve, Rovigo e gli altri luoghi di reclutamento di quel reggimento. Poveri morti dimenticati: ogni anno nella Repubblica Ceca si tengono le cerimonie di commemorazione dei caduti. Mai nessun rappresentante della regione del Veneto o Friuli Venezia Giulia, nessun sindaco dei comuni nei quali avveniva il reclutamento, ci è andato. Eppure il contributo di valore e di sangue dato dai figli di queste terre è stato importante. Dopo l'annessione del Veneto e di buona parte del Friuli all'Italia, i militari provenienti da tali regioni furono congedati: treno dopo treno, nel giro di qualche mese, furono rimpatriati. Quei soldati uscirono dai ranghi dell'esercito asburgico ed entrarono nel dimenticatoio della storia.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA