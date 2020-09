SOL LEVANTE

Prima volta in Concorso a Venezia, ma non a Venezia. La sua voce arriva via Zoom. Il nipponico Kiyoshi Kurosawa porta un film che è una spy-story, perché la parola spy è nel titolo: «Credo sia un termine che abbia un fascino irresistibile», dice sperando che questo apra le porte magari a una conoscenza migliore, almeno in Italia, dove nonostante una carriera piuttosto ricca di film, è quasi sconosciuto, o almeno lo sono i suoi lavori. È anche il suo primo film, ambientato nel passato nel 1940, vigilia della Guerra mondiale, che il Giappone conoscerà più tragicamente di tutti, con lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki: «Il riferimento storico è sempre importante. Stabilisce il rapporto tra individuo e società, che è una lotta tra convivenza e scontro. Mi interessava entrare in un mondo lontano, l'anno di inizio guerra in particolar modo». Il film affronta temi politici, dal complottismo per le guerre batteriologiche agli schieramenti della guerra combattuta sul campo: «Non volevo soffermarsi sull'aspetto politico e direi che nel film infatti resta un po' in disparte, anche se il passato è già in fase di giudizio, mentre il presente non lo può mai essere. Il passato contiene sicuramente più verità ormai accettate». Regista che ama il genere, Kurosawa si è spinto come autore di commedie, film di gangster, horror e forse il suo film più famoso resta Cure. Qui narra la storia di un imprenditore tessile che vive a Kobe, con la moglie. Ha un nipote, mentre un membro della polizia è un amico d'infanzia della moglie. Questi personaggi si muovono poi in un contesto che prevede una donna trovata cadavere, dei segreti militari trafugati, un filmato pericoloso e un viaggio finale negli Stati Uniti, per non farsi mancare nulla. (adg)

