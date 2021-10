Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROTAGONISTIVENEZIA È raggiante Sofia Yaremchuk, l'atleta di origine Ucraina, italiana per meriti sportivi, che gareggia per il gruppo sportivo dell'esercito. Non capita davvero tutti i giorni di esordire su una distanza impegnativa come la maratona, tra l'altro in un contesto complicato come quello veneziano, tra ponti e vento, e vincere subito: «Devo dire che me la sentivo, mi sentivo bene - spiega - verso il trentesimo chilometro le...