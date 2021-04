Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Soffrite di dolore cronico moderato? Preferire l'attività fisica aerobica, il camminare, anzitutto, può ridurre il dolore e migliorare la qualità della vostra vita più dell'uso di analgesici e antinfiammatori. Questa la raccomandazione formulata dall'autorevole National Institute for Health and Care Excellence (Nice) (Regno Unito). Per risultati ottimali, precisa Nice, l'attività fisica andrebbe integrata con supporto psicologico,...