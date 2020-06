L'ISPEZIONE

VENEZIA Gli ispettori dello Spisal hanno visitato non solo i cantieri e i luoghi di lavoro, in questo periodo, ma anche le società sportive. In particolare le sedi delle remiere. Nei giorni scorsi sono capitati sia al centro delle società di voga di Sant'Alvise sia alla VogaVeneta Mestre, per controllare che tutto fosse in regola. Le società di voga, come tutte le società dilettantistiche, hanno osservato il periodo di quarantena tenendo rigorosamente i cancelli chiusi a tutti gli iscritti, anche a chi voleva allenarsi in modo semiprofessionistico in vista della stagione delle regate. Fino al 18 maggio, quando in base al decreto del presidente del consiglio dei ministri, è stata consentita la riapertura e con molta prudenza è stata affrontata la questione dei protocolli di sicurezza e delle normative igieniche da rispettare.

E così Sant'Alvise il polo delle remiere, che raggruppa otto società sportive per un totale di circa 650 soci, si è attrezzato per tentare di tornare alla normalità.

«Gli ispettori dello Spisal ci hano detto chiaramente di essere stati mandati su sollecitazione - ammette il presidente Giorgio Nardo - probabilmente è stato qualcuno dei nostri soci stesso a chiedere il loro intervento».

Molti soci ipotizzano che sullo sfondo ci sia la mai sopita querelle tra il gruppo degli Artigiani, ospitato nella stessa struttura, e le altre sette società, che già in passato aveva sollevato polemiche sulle modalità di gestione.

LA VISITA

«C'era stato un primo sopralluogo dell'Ulss 3 Serenissima - prosegue Nardo - in un lunedì. Poi, nella stessa settimana, il sabato seguente, una seconda visita in cui si sono aggiunti gli ispettori dello Spisal. Ma nel nostro cantiere non ci sono lavoratori dipendenti, se si escludono le persone a cui viene corrisposto un rimborso secondo le normative delle associazioni dilettantistiche. Sono state fatte tutte le verifiche, ma non è stato trovato nulla di particolarmente rilevante».

IL PROTOCOLLO

In effetti il protocollo a cui si sono sottoposti i soci è molto rigoroso: spogliatoi riaperti solo da qualche giorno, fino alla settimana scorsa si arrivava già in tenuta sportiva e non si poteva fare la doccia. Entrano solo coloro che sono in regola con il pagamento delle quote, ai quali viene misurata la temperatura al momento dell'ingresso e viene tenuto un registro degli accessi. Distanziamento con percorsi che permettano la distanza interpersonale di un metro, con massimo otto soci alla volta. Questo finchè si arriva alla barca: le forcole vengono fissate con i guanti. Da mantenere mentre si maneggiano le attrezzature sociali. Poi, da quando si sale in barca e si inizia a remare, le mascherine non sono più necessarie. Il droplet all'aria aperta è garantito, anche perchè quando si voga a più remi, si sta in fila indiana, dando le spalle a chi segue e il contagio diventa più difficile. Al termine degli allenamenti tutto viene sanificato dai soci stessi per l'uso successivo.

Raffaella Vittadello

