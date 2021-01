SOCIALE

VENEZIA «Partendo dai numeri forniti dall'assessore e facendo bene i conti si evince che l'attuale amministrazione ha investito nella residenza dal 2015 in città storica e isole un caffè a settimana per abitante». A sottolinearlo Tommaso Bortoluzzi, consigliere della Municipalità di Venezia per il Pd, commentando le azioni descritte dall'assessore Simone Venturini per la residenza in città storica e nelle isole nell'edilizia pubblica. «Le comparazioni - continua - che dimostrano come le politiche per la residenza non siano al centro dell'agire politico della giunta di centro destra che ci governa da oltre un lustro possono essere molte. Ad esempio, prima del periodo terribile che stiamo attraversando, le risorse impiegate annualmente nella residenza non rappresentavano nemmeno 1/10 di ciò che il Comune incassava dalla tassa di soggiorno. O ancora: si investe in questo settore solo lo 0,4% delle entrate comunali annue».

Si potrebbe fare di più, secondo il consigliere: «Nel Bilancio appena approvato dalla maggioranza le risorse dedicate nel piano degli investimenti al patrimonio pubblico residenziale non arrivano al 2% per tutto il Comune rimarca Giuseppe Saccà consigliere comunale per il Pd - Non a caso tra gli emendamenti bocciati dalla maggioranza ve ne era uno in cui proponevo di spostare poco più di 500mila euro previsti per opere collegate al Salone nautico alla manutenzione diffusa dell'edilizia residenziale in città storica. 500mila euro di fondi che provengono dalla Legge Speciale. Emendamento bocciato senza nemmeno essere discusso. E questa cifra avrebbe permesso di incrementare di circa il 50% le risorse investite». Il PD si è anche mosso, assieme a gran parte dell'opposizione, con altre proposte che potrebbero aiutare a far incontrare offerta e domanda nel mercato residenziale privato con l'istituzione dell'Agenzia per la locazione a uso residenziale, proposta che prende ad esempio quanto fatto a Bologna e Milano.

Tommaso Bortoluzzi inoltre annuncia che «a breve presenteremo un report con tutti i numeri sulla residenzialità».

