MESTRE Non gli hanno nemmeno comunicato i numeri di telefono per contattarli. Di una e-mail nemmeno a parlarne. E i beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza nel solo Comune di Venezia sono la bellezza di 2.431 persone (il 71% titolari del reddito e il restante 29% della pensione). Così Centri per l'Impiego e Comuni, sui quali è stato scaricato gran parte del lavoro, stanno letteralmente impazzendo: «Abbiamo una cinquantina di assistenti sociali che, oltre al lavoro già previsto, devono sobbarcarsi queste incombenze - spiega Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale -. E tutto per pagare la promessa elettorale di Di Maio».

PROGRAMMI INCOMPATIBILI

A far saltare i nervi a Venturini è stata l'interrogazione delle consigliere comunali 5stelle, Elena La Rocca e Sara Visman, che hanno chiesto il conto di quanto ha finora fatto il Comune per l'attuazione dei vari dispositivi del Reddito di cittadinanza. E la risposta dell'assessore non si è fatta attendere. Durissima: «L'unica parte di questa misura pienamente operativa e funzionante è il versamento del beneficio economico da parte dell'Inps, come se fosse un bancomat. Abbiamo contato almeno 25 atti di regolamentazione della norma e solo da gennaio di quest'anno si è avuto accesso alla piattaforma da cui i Comuni devono rilevare i beneficiari che hanno fatto domanda all'Inps per gli obbligatori controlli sui requisiti di residenza e, per gli stranieri, di soggiorno» spiega Venturini.

E mentre i Navigators che dovrebbero accompagnare i beneficiari non sono ancora operativi in quanto appena assunti e in corso di formazione, in Comune hanno scoperto che il portale di accesso e di scambio dati non rilascia le informazioni necessarie a rintracciare i beneficiari. «Tale attività di reperimento di contatti, convocazione, ricevimento e quant'altro è necessaria per giungere al risultato richiesto ai Comuni, come la verifica del possesso del permesso di soggiorno da almeno 2 anni - riprende l'assessore -. Il portale GePI (la piattaforma dei patti per l'inclusione sociale) non colloquia direttamente con il portale Anpal gestito dai Centri per l'Impiego per i Patti per il lavoro, pertanto i Comuni sono costretti a prendere contatti informali esterni ai sistemi informatici».

AVVIATI I CONTROLLI

Una follia, insomma. Alla quale va aggiunto il fatto che il portale GePI si blocca spesso e volentieri, con operatori accreditati che non riescono nemmeno ad accedervi. «Nonostante questi disagi - sottolinea Venturini - dei 2.431 beneficiari risulta che 872 sono in gestione ai servizi sociali comunali per la definizione di un Patto per l'Inclusione, ma non è ancora completata alcuna procedura che preveda l'invio di utenti al Centro per l'Impiego per la stipula di Patti di loro competenza». Ma il Reddito di cittadinanza prevedeva anche l'avviamento dei Puc, i Progetti utili alla collettività. «Il decreto del 22 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale solo all'inizio di gennaio - ricorda l'assessore -, ma sulla piattaforma statale non è ancora disponibile la sezione dedicata ai Puc». Colpito e affondato. «Nonostante le numerose difficoltà oggettive e i ritardi statali, ad oggi per le 2.431 posizioni assegnate dal portale sono stati avviati 1.019 controlli e, finora, sono già state rilevate sei inidoneità per motivi anagrafici di cittadini stranieri, convocandone un centinaio per l'esibizione del permesso di soggiorno, ma si è presentato solo il 20% dei convocati. Questa è la prova - conclude Venturini - che il Comune di Venezia sta facendo fronte, con grande dispendio di professionalità ed energie, alle numerosissime incombenze scaricate sugli enti locali dal Governo. Come Comuni abbiamo sempre detto che è stata una misura sbagliata: era sufficiente ampliare plafond e beneficiari del vecchio Rei, il Reddito di inclusione, che prevedeva un patto sociale prima di elargire i soldi. Con il Reddito di cittadinanza, invece, arriva prima l'assegno. E poi chi s'è visto, s'è visto».

Fulvio Fenzo

