VENEZIA A gennaio potrebbe esserci un nuovo bando di social housing per ammettere anche i redditi bassi. Lo ha annunciato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, rispondendo a una mozione partita dal gruppo consiliare Verde Progressista e firmata trasversalmente dai consiglieri Gianfranco Bettin, Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città Insieme!), Sara Visman (5 Stelle), Monica Sambo, Giuseppe Saccà, Emanuele Rosteghin e Paolo Ticozzi, appartenenti al Pd. Una riflessione intorno alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei bandi per la locazione di 64 alloggi a canone social housing distribuiti fra centro storico, Giudecca, Burano e S. Erasmo. Bandi a cui hanno partecipato nei mesi scorsi 326 famiglie di cui 83 escluse per mancanza dei requisiti. A Burano è stata esclusa la metà delle 14 domande presentate, mentre alla Giudecca il tasso di esclusione ha raggiunto il 32% e nel centro storico poco meno del 20%.

Tra i motivi si legge nella mozione, che riprende una analisi dell'osservatorio indipendente sulla casa a Venezia Ocio del 3 dicembre un Isee familiare inferiore a 8mila e a 15mila euro annui. E proprio queste diffuse insufficienze economiche sono ancora più rilevanti tra i 57 potenziali assegnatari degli alloggi, famiglie con redditi bassi o medio bassi che si troverebbero a pagare canoni più contenuti di quelli di mercato ma più elevati di quelli Erp. La conseguenza? Il rischio per queste famiglie si legge nella mozione sarebbe quello di trovarsi a dover sostenere canoni per loro troppo elevati.

Esempio piccolo ma significativo, quello di Burano. «Dove per 14 alloggi hanno partecipato altrettante famiglie, ma 6 di queste sono state escluse perché troppo povere. Conseguenza di ciò è che oggi in isola ci sono 7 alloggi vuoti e 7 famiglie senza casa», dice Orazio Alberti, curatore dell'analisi di Ocio, che lancia la proposta. «Quelle case nessuno vieta di assegnarle all'Erp ma diamo priorità a chi ha fatto domanda invece che lasciarle vuote. Il punto è questo: non si può fare social housing con le case pubbliche. Per quanto riguarda tutti i bandi, su 243 famiglie, 171 avevano un Isee inferiore a 15mila euro, dunque il 70% delle domande rientrano in redditi da edilizia residenziale pubblica». E aggiunge: «Ci saranno nuovi bandi, per la Venezia insulare, per alloggi in social housing: 36, per cui la giunta ha già approvato un progetto di restauro. Ma 30 di queste, in precedenza, erano ritenute case popolari».

«Apprezzo lo sforzo di argomentazione, - la risposta dell'assessore alle Politiche della residenza, Simone Venturini ma non è del tutto corretto: col bando Erp 2019 sono state assegnate circa 250 case con Isee medio, di chi è riuscito ad aggiudicarsi una casa, intorno ai 5mila euro. Per noi è importante garantire il mix sociale e non cadere nell'errore del passato, quando tutto il patrimonio non Erp finiva nell'Erp, creando spazi residenziali che generavano fenomeni complicati di equilibrio. Abbiamo voluto rispondere alle giovani coppie che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere escluse dalla città. Già a gennaio conclude potrebbe uscire un nuovo bando in cui valutare un ritocco al ribasso del reddito».

