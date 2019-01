Smog senza limiti Da oggi si passa all'allerta rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMESTRE Si attende stamattina l'ufficialità da parte dell'Arpav e poi il Comune decreterà l'allerta rossa per lo smog. Anche ieri i valori del Pm10 si sono mantenuti alti per quello che è il decimo giorno consecutivo oltre il limite consentito di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, con punte nella notte tra sabato e ieri anche superiori a 100 in tutte le centraline. Così, mentre giovedì scorso è scattata l'allerta arancione, oggi si passa al livello di allarme superiore che resterà in vigore almeno fino a giovedì compreso,...