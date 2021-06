Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Quattro nuovi canali, accesi dal primo luglio, per rinnovare l'offerta Sky in un panorama televisivo digitale sempre più affollato di piattaforme dai prezzi competitivi e contenuti in franchise di richiamo globale. Saranno i neonati Sky Serie, Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Investigation i nuovi contenitori che senza incidere sul prezzo dell'abbonamento e in streaming su NOW TV - cercheranno di ingolosire il pubblico della piattaforma...