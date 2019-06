CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SITO A RISCHIOVENEZIA In una Venezia, che «ormai è una città fantasma», c'è «più bisogno di fruttivendoli e di abitanti che di mostre milionarie. Meno soldi è più vita per Venezia». Usa immagini forti Italia Nostra, prendendosela anche con istituzioni culturali di grande prestigio come Biennale e Fondazione Cini, nel suo contro-rapporto con cui torna a chiedere all'Unesco di inserire Venezia e la sua laguna nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità. Un «gesto simbolico» che, secondo l'associazione, potrebbe essere il...