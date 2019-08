Sit-in di Fridays for future la protesta degli ecologisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIUn vero e proprio appello. È quello di Fridays for future. «Oggi i riflettori del mondo - dicono i militanti dell'organizzaziome - sono puntati sulla Mostra del Cinema di Venezia relegando in secondo piano i dieci milioni di ettari bruciati in Siberia e le centinaia di migliaia di ettari ancora in fiamme in Amazzonia. Il nostro pianeta è in fiamme nel silenzio colpevole della politica e del mondo economico. Siamo le ragazze e ragazzi di Fridays for Future, che da mesi scendono in piazza per chiedere provvedimenti concreti...