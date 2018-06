Sissy, troppi sospetti per chiudere il caso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAVENEZIA «Una vicenda in cui ci sono parecchi coni d'ombra». Sono le parole con cui l'avvocato Fabio Anselmo spiega il motivo della richiesta di proroga dei termini di archiviazione - in scadenza a breve - del fascicolo su Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, presentata alla Procura della Repubblica di Venezia. Il legale, scelto dalla famiglia dell'agente penitenziaria in servizio alla Giudecca che avrebbe tentato il suicidio nell'ospedale San Giovanni e Paolo e tutt'ora in coma nell'ospedale di Bergamo, è lo stesso che si è...