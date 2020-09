IL BILANCIO

Un'edizione speciale quella di Mittelfest 2020 per aver dovuto fare i conti con la pandemia: spostata da luglio a settembre, tutta al chiuso, senza poter prevedere se il pubblico avrebbe risposto, con spettacoli per l'80% di artisti italiani per dare un'opportunità di lavoro a una categoria particolarmente colpita dalle conseguenze del Covid-19, ma non per questo meno internazionale. Un risultato importante per una manifestazion apprezzata e che ha raccolto molto successo.

Il giorno dopo la fine del festival, ieri il consueto bilancio: per dare i numeri, certo, ma soprattutto per una riflessione in un momento difficile per tutti e con prospettive nuove all'orizzonte. «Con questa edizione ha affermato il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo si conclude il mandato triennale del direttore artistico Haris Pasovic: con lui abbiamo lavorato bene, lo ringraziamo e non gli diciamo addio, ma arrivederci nelle forme e nei modi che troveremo. Intanto c'è da parte nostra l'impegno di annunciare entro novembre le linee e le novità dell'edizione 2021, quella del trentennale».

I PROGETTI

Un altro impegno espresso dal presidente è di proseguire con Mittelfest Young «in quanto anche così si formano il pubblico e i professionisti dello spettacolo di domani». Hanno risposto i tre ragazzi del Palio teatrale studentesco città di Udine che hanno preso parte al progetto (Bianca Podbersig, Riccardo Iellen, Igori Nazarco) guidati da Massimo Somaglino direttore Teatro club: «È stata un'opportunità grandissima. Ci piace l'idea di continuità di Mittelfest: è stato il regalo di maturità più bello che potessimo ricevere». Probabilmente mai prima c'è stata una sinergia così intensa col territorio: basta fare un giro per Cividale tra commercianti e pubblici esercizi per cogliere la soddisfazione. Motivo, questo colto anche dal sindaco di Cividale Stefano Balloch: «Mittelfest è un grande motore culturale, ha un ruolo chiave in questo momento in cui abbiamo il compito di progettare una nuova socialità e un nuovo modo di sentirci comunità». Per Pasovic che ha ricevuto i complimenti dei direttori di altri festival europei per il coraggio dimostrato nel fare il festival - «il modo in cui abbiamo lavorato in periodo di crisi, collaborando giorno dopo giorno, controllando l'andamento dei dati sulla pandemia, può essere un modello per altri: questa piccola città ha fatto la storia culturale della regione, dell'Italia, dell'Europa. Lascio Mittelfest, Cividale, la regione tutta con felicità, ormai è amore reciproco, lascio il festival all'apice del successo».

I DATI

Qualche dato: Mittelfest 2020 è stato 25 spettacoli per 39 rappresentazioni; il pubblico ha seguito con calore e numerosi sono stati gli esauriti; ha impegnato 330 persone (270 gli artisti di 27 diverse compagnie) e 55 ditte regionali: facile pensare ai benefici per l'indotto; ne hanno parlato 159 testate regionali, nazionali e internazionali (carta, tv, web, agenzie); il sito ha avuto 25 mila visite tra luglio e ieri, le persone raggiunte dai social 1,5 milioni oltre a quelle relative ad Aspettando Mittelfest.

Nico Nanni

