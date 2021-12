Il motto non cambia, canta che ti passa. E Sing 2, secondo capitolo dell'animazione campione di incassi 5 anni fa, torna ad essere un grande inno alla spensieratezza, per ballare e cantare insieme ai vecchi amici di un tempo: una timida elefantessa, un talentuoso gorilla, una mamma maialina, un'istrice chitarrista, un koala manager che pensa in grande aiutato dall'assistente iguana con occhio di vetro. Stavolta Garth Jenning porta i suoi eroi nei mastodontici teatri di Las Vegas per lanciarli in un kolossal dalla complicata gestazione. Dovranno però fronteggiare un impresario lupo che piazza nello show la figlia poco dotata, evitare le trappole dello show business e le dinamiche di potere, misurandosi anche con se stessi, col proprio talento, con la paura del fallimento, ma anche col desiderio di allargare i propri orizzonti, di spingersi più in là, di osare. Senza abbattersi davanti agli ostacoli.

Ecco allora pianeti, mondi alieni, salti nel cosmo e lotte tra primati, e poi scatenati giri in auto, viaggi canterini in bus, fenicotteri sui pattini a rotelle, gorilla ballerini: Jennings gioca bene le sue carte, mescolando con un abilità le animazioni, divertenti e trainanti, e la musica, uno scoppiettante tappeto sonoro che vede persino Bono come doppiatore d'eccezione (da noi è Zucchero) per il ruolo del vecchio leone Clay Calloway che non vuole più tornare sulla scena. Ovviamente convincerlo a riprendere in mano la chitarra sarà la grande impresa dei nostri eroi, ma nello stesso tempo lo spettacolo da costruire si inceppa tra ritardi e intoppi, e la prima si avvicina con troppi guai all'orizzonte.

Partito col botto con un travolgente Let's go crazy di Prince, il film cresce brano dopo brano spingendo il pubblico a riconoscere autori e canzoni, da Billie Eilish a Drake, The Weeknd, Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes e Camila Cabello, Elton John e Aretha Franklin. E ovviamente gli U2, dal nuovo singolo Your song saved my life a Stuck In a moment you can't get out of fino al gran finale I still haven't found what I'm looking for (cantata in duetto con Scarlet Johansson).

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA