LA MANIFESTAZIONEMESTRE Quattromila persone tra giovani, meno giovani, pensionate e pensionati in Piazza Ferretto per dire no a «una manovra inadeguata». La mobilitazione regionale di Cgil, Cisl e Uil per cambiare la legge di bilancio esordisce in corteo per confluire poi nel centro di Mestre. La manifestazione unitaria chiede risposte su pensioni, fisco, lavoro e sviluppo sociale. «Serve l'obbligo al vaccino, unica arma di salvezza e...