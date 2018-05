Sinclar, Negramaro, Patti Smith un giugno di concerti a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN AGENDAUn concerto al giorno (o quasi) per 30 giorni, da gustare preferibilmente in compagnia al calar della sera. Le settimane del mese che verrà assomigliano a una ricetta del buonumore, con la musica come ingrediente principale. Il primo della lunga lista di appuntamenti in calendario è con il dj Bob Sinclar, atteso venerdì 1° giugno a Villa Bonin a Vicenza. Dopo l'omaggio a Lucio Dalla di sabato al Teatro Romano, sarà sempre Verona ma stavolta con l'Arena a fare da cornice, lunedì 4 e martedì 5 giugno, andranno alle premiazioni...