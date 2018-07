Simona, una donna tutta jazz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOÈ una delle voci più belle che il panorama jazz italiano ci ha regalato. Talento sbocciato a Napoli nel 1983 ma cresciuto in terra abruzzese, Simona Molinari conquista il grande pubblico nel 2009 dal palco della 59esima edizione del Festival di Sanremo con Egocentrica. Palco che calca ancora nel 2013, in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti, per presentare il brano La Felicità, Disco d'Oro. Questa sera la cantautrice e musicista jazz sarà a Brenzone sul Garda (Verona) per il Brain Zone Music Festival il suo Loving...