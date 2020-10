COLLI EUGANEI

Lei si chiama Pahontu, sangue greco, giornalista enogastronomica, blogger, appassionata di cibo, moda e scrittura (suo il libro 90 giorni, programma per cambiare abitudini e stile di vita), laureata in lettere, di nome fa Simona e firma la nuova eccellenza dei Colli Euganei, un aceto serio, che nasce dal vino buono dell'azienda Ca' Lustra (uve di moscato, come da manuale in queste dolci, bellissime e molto sottovalutate colline), dentro botti pregiate, con molta pazienza (almeno un anno), e alla fine eccolo, integro, non diluito con acqua, prodotto senza controllo delle temperature, materia prima di qualità, altro che scarti. Non proprio il solito condimento, insomma, ma un vero ingrediente.

E, se vogliamo dirla tutta, l'ultima cosa dove suggeriscono di metterlo, il loro aceto, è proprio sull'insalata. Magari su un ovetto di quaglia, oppure sul bollito, sulla pasta e fagioli, sul pesce, sulle frittate, sul frico, sulla crema di uova sode, capperi e maionese, sugli asparagi, su crudi di pesce e capesante grigliate. E siccome trattasi (anche) di aceto da bere, pare sia un toccasana al mattino, appena svegli e prima di colazione: qualche goccia (massimo un cucchiaino da caffè) in un bicchiere d'acqua, un cucchiaino di miele e un pizzico di sale. Miracoloso, dicono.

MAITRE STELLATO

Ho scritto loro? Vero, ma c'è un motivo. Perché se tutto questo vi lascia perplessi (il loro, intendo e, soprattutto, gli abbinamenti di cui sopra) sappiate che l'altra metà del progetto è nientemeno che Mauro Meneghetti, volto e anima (Erminio Alajmo a parte, ovviamente) de La Montecchia, il ristorante stellato di Selvazzano Dentro, maitre di garbo e grande competenza, sommelier emerito che di Simona è il compagno, e in questo caso anche socio. Aceto, dunque, nato per caso, come spesso accade. Acetaia Pahontu (ospitata all'interno dell'azienda agricola Le Volpi di Baone) è l'unica a produrre aceto di vino sui Colli Euganei (e dunque la più antica scherza Mauro). E a venderlo dentro una bottiglia che sembra un profumo di lusso.

Claudio De Min

