Simon e l'amore gay commedia da teenager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il segreto di Simon è che è gay e non trova la forza di dichiararlo ai suoi e agli amici. Finché un giorno inizia a chattare con l'anonimo Blue che ha lo stesso problema, ma il già difficile equilibrio dei diciassette anni diventa ancor più problematico se non puoi dichiarare chi ami e ancor più se non sai chi è Blue. Piccola trama, quasi ovvia ormai, persino scontata se non fosse per un lavoro prima di intelligente sceneggiatura e poi di messa in scena. Berlanti, che aveva già affrontato argomenti simili ne Il club dei cuori infranti...