Simeoni, la donna che saltava 2 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Alle Olimpiadi di Mosca ero andata per vincere, avevo il record del mondo nel salto. Ho sofferto quando sono entrata nello stadio, mi giocavo tutto. Avevo paura, batticuore, la voglia di piangere, non capivo più cosa facevo; ma in mezzora è passato l'uragano. Tutto il mondo è lì e se sbagli non hai altre occasioni».Con quel salto Sara Simeoni, veronese di Rivoli, 66 anni, è entrata nella storia e nella leggenda dello sport. Un oro a Mosca, argento a Montreal e Los Angeles. Oggi è un'insegnante che si prepara alla pensione,...