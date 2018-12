CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA Una super-telecamera, ma non solo. Un sistema in grado di leggere all'istante le targhe delle auto (di più auto contemporaneamente) e delle barche per verificare se sono in regola o meno, ma non solo. Occhi elettronici che dialogheranno con la centrale per far vedere in diretta gli spostamenti delle pattuglie impegnate, per esempio, in inseguimenti, liberando gli agenti dalle comunicazioni per passare il coordinamento delle operazioni alla sala operativa, con i dirigenti della Polizia che potranno anche seguire in tempo reale...