VENEZIA Ancora controlli da parte della polizia nelle acque della laguna di Venezia, con il supporto anche della Capitaneria di porto e, dall'alto, di un aereo ultraleggero della polizia, e ancora infrazioni da parte di chi si mette al timone di una barca. Quindi altro giro di multe per chi sfreccia in laguna a velocità non consentite e altri sequestri di imbarcazioni per chi trucca il motore e volare - letteralmente - a pelo dell'acqua.

L'ultima operazione è di giovedì quando tra le Vignole, la Certosa e la spiaggia del Bacan sono stati controllati 8 natanti. Il risultato è stato eloquente: 3 sanzioni amministrative per navigazione a forte velocità e altrettanti sequestri amministrativi per aver installato il power lift, un meccanismo che consente di alzare il motore per navigare in secca e aumentare la velocità fino a 80 chilometri all'ora. In tutto sono state staccate sanzioni per circa duemila euro. Il risultato è frutto di una battaglia a tutto campo da parte della questura di Venezia per garantire la sicurezza in acqua.

Un pattugliamento intensivo visto che anche nella puntata dell'altro giorno la questura aveva messo in acqua una motovedetta Classe Squalo, utilizzata come ufficio mobile operativo, a cui sono stati affiancati due acquascooter, due Volanti lagunari, un'imbarcazione con un team di sommozzatori e una imbarcazione con un team dell'Unità operativa di Primo intervento. Al pomeriggio di controllo hanno partecipato anche due unità della Capitaneria di Porto, e un aeromobile del X Reparto Volo della polizia.

L'operazione Acque sicure della polizia è iniziata il 18 giugno scorso e in poco meno di un mese ha mietuto più di una vittima, tra chi continuava a girare in laguna con motori oltre i limiti consentiti. «La tradizione dell'utilizzo dei barchini in laguna è una peculiarità nel panorama veneziano e merita di essere adeguatamente tutelata - recita una nota della questura - L'obiettivo è, infatti, la sicurezza dei giovani, affinché questi assumano un atteggiamento più prudente e capiscano che il loro comportamento può metterli in serio pericolo. La laguna è un patrimonio naturalistico prezioso, motivo per cui deve essere garantita la tranquillità, non solo dei genitori e delle famiglie di questi giovani ragazzi ma anche di tutti gli altri frequentatori della laguna stessa».

