CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SicurezzaSempre meno gentesa lavorareIl lavoro oggi è difficile, e non solo per i ciclofattorini gli scaffalisti e i platform-gig workers in genere, ma arduo complesso e sovente agro il lavoro lo era anche ieri ed è sempre stato un cantiere nel quale c'è più competizione che collaborazione, più estorta confidenza che civile cordialità, più prosopopea colorita che effettiva competenza. Nei posti di lavoro oggi però ci sono più divise e gente vestita da, che vere maestranze e maestri. Non occorre essere dei gran menagramo per vaticinare...