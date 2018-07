CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAMESTRE L'idea è geniale. Da un lato, creare una struttura all'avanguardia per il presidio della terraferma. Dall'altro, recuperare un edificio chiuso da anni e che, in questo periodo, è diventato uno dei simboli del degrado della terraferma. Non solo, giusto a metà strada tra Mestre e Marghera con il progetto di unificare i due commissariati di via Ca' Rossa e via Cosenz, creando un super-commissariato a servizio delle due parti della città. Fantascienza? Macché, perché qualche contatto ai massimi livelli ci sarebbe già stato...