SICUREZZAJESOLO I primi cinque hanno iniziato il servizio alle ore 20. Sono entrati in azione ieri sera gli steward voluti dal Comune per cercare di contrastare tafferugli, schiamazzi, vandalismi e tensioni che da oltre un mese si verificano in città creando non poca tensione sociale. Si tratta del servizio attuato dall'Amministrazione comunale con l'agenzia Top Secret di Ferrara che si è occupata della selezione e anche della formazione...