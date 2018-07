Sicurezza e decoro, stretta per l'Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA E DECOROVENEZIA Settantaquattro pagine, 84 articoli divisi in 5 titoli e 13 capi per dare più potere all'Amministrazione comunale e ai Vigili urbani nel garantire il decoro della città e difendere la sicurezza dei cittadini. Ieri il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana, che sostituirà quello del 2 marzo 1987, ha compiuto il primo passo ufficiale quando il sindaco Luigi Brugnaro l'ha presentato alla Giunta e questa l'ha approvato. Ora dovrà essere discusso in Commissione Sicurezza e venire definitivamente approvato...