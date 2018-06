Sicurezza degli scali Una tre giorni con ricercatori da tutto il mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTOVENEZIA Oltre 40 tra ricercatori e accademici si sono dati appuntamento al Porto per presentare i loro studi giuridici relativi a realtà portuali molto diverse tra loro, da quelle europee a quelle per esempio degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo di Guinea. Il VII International Research Seminar in Maritime, Port and Transport Law promosso da Alma Mater Studiorum Università di Bologna in collaborazione con Adspmas, Università Ca Foscari e Associazione italiana di diritto marittimo, si è conclusa in questo fine settimana.Un'attenzione...