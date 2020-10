Siamo sotto attacco dal virus. Le misure di contenimento sono state rinforzate, ma il debito che stiamo accumulando non fa paura ai mercati. Le emissioni sono arrivate nel 2020 a 479 miliardi che rappresentano il 90% della raccolta da record di quest'anno. Il 60% sono titoli a medio-lungo termine, il resto è, invece, rappresentato dai 157 miliardi di Bot. Pur in questa situazione, resa ancor più critica dal momento di stallo che si riscontra a livello comunitario sulla politica di sostegno alle economie dei paesi membri, arriva inaspettato e incoraggiante il giudizio di Standard & Poor's (il nostro incubo che ci accompagna da tanto tempo) che conferma la tripla B del debito italiano e porta l'outlook da negativo a stabile. Una bella notizia, certo.

Si sostiene, tra gli esperti, che le agenzie di rating, visto il delicato momento che stiamo tutti vivendo, tendono a dare giudizi meno congiunturali ma di più ampio respiro. D'altro canto, la scelta dell'agenzia risente anche delle misure anticrisi finora prese dal governo volte a porre le basi per la ripartenza dell'economia. Infatti, in linea generale, le dimensioni del debito prodotto dalla pandemia (l'Eurozona produrrà 1.190 miliardi di nuovo debito) e l'azione della BCE (che continua ad acquistare titoli dei paesi euro), in una situazione di inflazione tendenzialmente piatta, hanno tolto alle agenzie di rating il centro della scena che occupavano da tempo.

Non facciamoci illusioni. In questo momento, tuttavia, si vive una normalità temporanea. Il nostro debito appare sostenibile. Gli investitori internazionali - dopo il disimpegno della primavera scorsa dove avevano riscattato ben 60 miliardi di euro - sono tornati a coprire il 30% del debito, mentre la quota in mano alla Banca Centrale è salita al 23%. Altra prova di sostenibilità del nostro debito si è avuta nel recente collocamento di otto miliardi di BTp trentennali piazzati qualche giorno fa sul mercato tramite un sindacato di banche e finiti poi in mano agli investitori.

Alla base di tutto vi è la tendenza a offrire denaro ad un tasso inferiore a zero. Una tendenza nata anche prima della pandemia, ma determinata da politiche monetarie espansive dettate dalle banche centrali. In attesa del nuovo debito che sorgerà con l'applicazione del Recovery Fund, debito buono o cattivo, come dice Draghi, in relazione agli impieghi che saranno effettuati. Ma è pur sempre un debito che andrà ad aggiungersi a quello in essere. Necessario quindi progettare una politica di rientro recuperando l'avanzo primario (al lordo degli interessi) e una politica volta alla crescita per portare il rapporto tra debito e PIL a livelli meno preoccupanti.

Dal debito pubblico al debito delle imprese che la pandemia ha accresciuto per la mancanza di liquidità che ha prodotto e per la richiesta di indebitamento per sopperirvi.

L'attuale recrudescenza del virus e le misure di contenimento varate dal governo, richiamano i rischi legati alla mancanza di liquidità, oltre alla prospettiva di nuove chiusure, mentre molte attività potrebbero non più avere i requisiti per essere finanziate aprendo così una situazione di credit crunch. Avverte il governatore Visco che tanto le banche, per l'aumento dei crediti deteriorati, quanto le imprese indebitate dovranno rafforzare il capitale riducendo la leva. Alla ricerca del capitale paziente!

