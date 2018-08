CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Siamo sempre tra color che son sospesi e l'incertezza sul domani regna sovrana. Adesso abbiamo anche le previsioni del Pil che a tendere arriverebbe a sfiorare quest'anno l'1%, l'anticamera di quel zero virgola che ci ha accompagnati in questi anni di lenta ripresa. E pensare che la vicina Spagna continua a crescere tre volte più rapidamente di noi. Concorrono in questa flessione tanto la frenata del commercio internazionale, che risente del rallentamento della Cina e delle tensioni sui dazi, ma anche la nostra strutturale difficoltà a...