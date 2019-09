CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Siamo nel 1969 e facciamo la conoscenza con Rick Dalton (Leo DiCaprio), una star delle serie tv dell'epoca, e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), anche suo migliore amico. Non vivono un periodo fortunato, tanto che ottengono, attraverso Marvin Schwarz (Al Pacino), la possibilità di girare alcuni film in Italia. Al rientro in America, Dalton abita in una villetta di Los Angeles, vicino di casa di Sharon Tate (Margot Robbie, in un ruolo silenzioso oggetto di accuse di misoginia al regista dopo la prima a Cannes), che nell'agosto di...