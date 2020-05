Siamo incerti, spaesati e un po' malinconici. Le regole imposte dal Governo, a cominciare dal state a casa, affinché l'epidemia non si diffonda, e le continue tragiche notizie provenienti dal fronte sanitario hanno inciso pesantemente sullo stato d'animo della popolazione. Di questa si è evidenziato il diffuso senso di responsabilità dimostrato, ma in questo isolamento si sono alimentate tanto la paura e la rassegnazione quanto l'irritazione e la rabbia con tanta voglia di uscire dalla clausura, di riprendere l'attività, il lavoro che, purtroppo, non ci sarà per tutti. Questo sentimento di uscire al più presto non può non essere avvertito, in particolare, da quanti vivono in ambienti disagevoli. La quarantena, secondo il sociologo francese Didier Eribon, evidenzia la struttura di classe della società: perché restare confinati è ben diverso per quelli che abitano nelle case con giardino o in appartamenti grandi e confortevoli e per quelli, invece, che stanno in cinque o sei nei bilocali di un quartiere popolare. Così vale per il mondo del lavoro tra chi sta lavorando a casa e quelli che devono, invece, uscire, prendere i mezzi pubblici, recarsi al lavoro per assicurare i servizi essenziali.

Quindi questa situazione di emergenza mette in luce le disuguaglianze sociali della nostra società, ma allo stesso tempo le amplifica. Si va da quei lavoratori, che hanno perso il lavoro e sono ora molto preoccupati di riprenderlo, agli imprenditori, per i quali la perdita di cassa, derivante dal blocco dell'attività, si accompagna con una pregressa fragilità finanziaria delle loro imprese con il rischio concreto di andare in default. Non parliamo poi delle partite Iva e dei lavoratori invisibili, privi di aiuti sociali e sussidi di disoccupazione, che si sentono addirittura esclusi dalla società civile. È questo il risultato della vasta precarizzazione che il mondo d'oggi ha prodotto.

In questi giorni si comincia ad entrare nella fase due con una parziale e progressiva riapertura, diversa per moltissimi con una varietà di esigenze e interessi, aprendo così un ulteriore motivo di disuguaglianza. Vi sono imprese, in genere manifatturiere, che hanno anticipato questa fase o perché non hanno mai chiuso perché operavano nei settori alimentari e farmaceutico e quelli collegati o perché sono imprese strutturate e solide che stanno provvedendo ad attrezzare l'ambiente di lavoro e proteggere i loro lavoratori con i presidi ritenuti necessari per difendersi dal virus.

Ve ne sono però altre, prevalentemente quelle del commercio all'ingrosso e soprattutto al dettaglio, nonché quelle della ristorazione e ospitalità, che si trovano in una situazione ancor più critica sia perché i consumi non saranno da subito in grado di alimentare gli incassi dei negozi sia perché le limitazioni ai movimenti e la distanza da rispettare sono ostacoli non facilmente superabili, specie se si pensa al turismo, in particolare a quello estero.

Aspettiamo l'avvio di questa fase, sperando che il virus ci risparmi ben sapendo che molto dipende da noi, dal nostro senso di responsabilità. Il sostegno finanziario del governo continuerà ad essere fondamentale, specie se si supereranno le barriere burocratiche, così da consentire alle imprese di ripartire al più presto e sostenere, in questo periodo di sofferenza, i lavoratori e tutte le persone con lavori precari o che vivono ai margini. Le disuguaglianze sociali andrebbero così per lo meno alleviate, per il futuro però sarà tutto da vedere!

