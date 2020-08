Siamo in piena estate e, nonostante alcune fibrillazioni della politica, il termometro complessivo del Paese registra pochi e non forti sbalzi di temperatura. Sul piano economico e sociale la situazione appare in questo momento come la leopardiana quiete dopo la tempesta, in attesa, però, di un autunno dalle imprevedibili implicazioni; anche sul piano sanitario, al di là di qualche assembramento da sabato del villaggio oppure di rientri da vacanze trascorse all'estero - che comunque preoccupano un po' e sollecitano tutti alla massima prudenza e a qualche restrizione comportamentale non sembrano prefigurarsi all'orizzonte scenari portatori di nuovi lockdown generalizzati. Forse è giunto il momento, quindi, di fare un bilancio, per quanto provvisorio, sulle condizioni attuali del Paese, ma soprattutto sui pesanti costi che sta sopportando a causa della pandemia. Riteniamo interessante questo esercizio di contabilità in quanto siamo alla vigilia di due importanti appuntamenti: la nota di aggiornamento del Def (documento che precede la manovra di bilancio 2021) e, nel quadro del Recovery fund, la presentazione dei progetti corredati da priorità, tempi e costi di esecuzione - al fine di ottenere fin dall'inizio del prossimo anno parte delle risorse europee (un anticipo di circa 20 miliardi). Possiamo dire che la nostra condizione economico-finanziaria è abbastanza evidente alla luce dell'andamento delle principali variabili economiche (verticale caduta del Pil, significativa contrazione dell'occupazione, interi settori produttivi che si trovano in gravi difficoltà e imprese, soprattutto piccole, che hanno chiuso e stentano a riaprire, debito pericolosamente giunto ad un livello ritenuto inimmaginabile prima della pandemia); anche la situazione sanitaria è sufficientemente chiara nella sua gravità (più di 250mila contagiati e 35mila decessi). Il paracadute indispensabile per impedire un crollo senza via di scampo è costato finora più di 100 miliardi di spesa in deficit, ma tale cifra non ingloba altri costi meno visibili, dal contenuto immateriale, con effetti riscontrabili nel tempo e per questo più difficili da individuare, soprattutto in termini di incidenza. Prendiamo, ad esempio, il settore dell'istruzione che ci vede in forte affanno nei confronti europei e con evidenti disuguaglianze tra le diverse aree del Paese (la quota dei giovani laureati tra i 30 e 34 anni, ad esempio, nel 2019 era pari al 28%, con media Ue del 42%, mentre limitandoci ad un confronto interno, la quota di popolazione tra i 25 e 64 anni con titolo terziario era di poco superiore al 20%, con il Nord al 24% circa ed il Sud a poco più del 15%, fonte Istat): lo sforzo per equipaggiare al meglio i nostri ragazzi sul piano culturale e formativo - che, senza pandemia, avremmo dovuto compiere, comunque, per ridurre le distanze interne ed internazionali - ha indubbiamente patito un deciso rallentamento in questi ultimi mesi e ci domandiamo: qual è il costo invisibile di tale frenata? In quanto tempo potremo recuperare? Sono domande, queste, che riteniamo di estremo interesse per il futuro delle giovani generazioni e dell'intero Paese, se non altro perché sono mancate conoscenze dai costi senza corpo che, però, agiscono in maniera silenziosa e continua e sugli effetti delle quali non appare facile prevederne il peso quantitativo e qualitativo. Non deve essere trascurato poi l'impatto negativo che l'incerto clima di fiducia delle famiglie e dei lavoratori sta avendo sull'economia del Paese: infatti, al di là di piccole fluttuazioni nel breve periodo, l'andamento del fenomeno è sfavorevole ed il riscontro può essere individuato nella contrazione tendenziale dei consumi (e il contestuale aumento dei risparmi), con implicazioni non indifferenti sulla salute del Paese, ricordando che i consumi delle famiglie rappresentano più del 60% della ricchezza prodotta. Quanto durerà questo clima di generale esitazione? Non dimentichiamoci mai che dietro le situazioni descritte, così come dietro i numeri della pandemia, ci sono le vite di 60 milioni di cittadini e altrettante storie da raccontare.

