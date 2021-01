Siamo in mezzo al guado. Imperversa il virus come non mai. Tanti contagi in crescita e soprattutto tante vittime che creano un diffuso stato di paura e di angoscia. A questa situazione ci ha condotto una politica governativa improvvida tesa a conciliare salute ed economia. Ecco la brillante idea: responsabilizzare, in modo martellante, i cittadini con le tre regole da rispettare (mascherine, distanziamento e igiene) e intervenire con manovre chirurgiche di contrasto al covid-19, che hanno fatto imbestialire le categorie colpite dalle chiusure, senza arrestare il corso della pandemia. Allo stesso tempo è stata avviata la campagna di vaccinazione, un'attività complessa che vede per la prima volta, nella storia del Paese, il sistema sanitario e la Protezione civile impegnati a risolvere problemi di logistica, conservazione e di somministrazione. Non si sa quanto durerà il vaccino, né se si arriverà alla tanto agognata immunità di gregge. Su tutto questo si proietta la fibrillazione dell'attuale maggioranza. Un assembramento di gruppi politici molto diversi tra loro. In primis, 5 Stelle che da movimento eterodiretto da società privata, la Casaleggio associati, sta trasformandosi in partito con una gestazione ancora in corso. Si notano divisioni interne dichiarate tra l'ala governativa e quella che mira a ricostruire l'antica natura movimentista. Vi sono poi le altre forze politiche di governo che hanno tutte una matrice comune, quella del partito democratico. Sono frutto dell'esplosione di quel partito, dalla scissione più lontana di Bersani a quella più recente di Renzi. A livello di governo confluiscono, quindi, le diverse posizioni politiche e la conflittualità permanente che caratterizzano da sempre la sinistra italiana Infine, il Presidente del consiglio, soggetto apartitico, espressione del classico trasformismo italico: dall'avvocato del popolo al capo indiscusso e solitario del governo, ben voluto dalla gente. Attualmente il governo è alle prese con la legge di bilancio e sta mettendo a punto il piano del Recovery Fund. Durante le festività Renzi e il suo piccolo partito hanno cominciato a domandare a Conte un cambiamento di passo. In particolare hanno richiesto di rivedere il piano, di adottare il MES per la sanità che ha bisogno di tanti investimenti, di delegare, infine, i servizi segreti a soggetti terzi, sottraendoli a Conte. Si sono levate generali rimostranze da parte di media e degli alleati di governo. Anche la stessa pubblica opinione è rimasta stupita. In questo momento non è il caso di disturbare il manovratore. È evidente che Matteo Renzi mira a far rumore per far avvertire la sua presenza, ma è indubbio che non ha tutti i torti. Il piano presentato aveva una sostanza raccogliticcia e certo mancava di visione. E pensare che da quel piano dipende il cambiamento del Paese. Indubbiamente siamo in una situazione di stallo, probabile che una soluzione la trovino ma il governo che risulterà dopo questa crisi dovrà esser forte e coeso per affrontare un'emergenza di queste proporzioni, altrimenti la strada da percorrere non potranno che essere le elezioni politiche.

