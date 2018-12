CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Finalmente il Paese reale si sta ribellando alle sciagurate iniziative del governo gialloverde, che già in pochi mesi hanno causato danni enormi alla nostra economia, al nostro sistema produttivo, all'immagine dell'Italia a livello internazionale. Mesi fa Movimento 5 Stelle e Lega hanno firmato un contratto del cambiamento: purtroppo quelle pagine, come avevamo denunciato per tempo, stanno trascinando lentamente a fondo l'intero Paese. Dapprima abbiamo avuto il decreto dignità - la prima iniziativa...