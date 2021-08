Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ELEZIONI AMMINISTRATIVEVENEZIA Le Amministrative richiameranno alle urne 11 Comuni dell'area metropolitana, un quarto del totale. A Chioggia la Giunta di Alessandro Ferro arriva al voto dopo avere perso un po' di pezzi per strada, e senza avere ancora definito il possibile accordo con il Pd. In compenso il M5S dovrà vedersela con il fuoco amico della civica No-Gpl e degli ex compagni di strada vicini a Gianluigi Paragone. A Cavarzere invece...