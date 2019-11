Si torna all'Overlook hotel per rivivere la luccicanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Anticipato di pochi giorni dall'uscita in sala di Shining, uno dei capolavori di Stanley Kubrick, arriva il suo sequel, che come il precedente è tratto da un romanzo di Stephen King, intitolato Doctor Sleep, pubblicato nel settembre 2013.La storia fa un balzo avanti di anni. L'Overlook hotel, teatro di follie replicate durante il periodo di chiusura invernale, è ridotto a uno scheletro abbandonato, e Dan Torrance, figlio di Jack, il bambino che aveva la luccicanza, oggi è un quarantenne da tempo alcolizzato, che non vuole più usare i suoi...