Si sta formando un altro governo e ovviamente si parla molto del ministro della Giustizia, l'unico citato dalla Costituzione. Contestualmente si parla anche di riforme, se ne parla sempre da sempre. Dirò forse qualcosa che sorprenderà i colleghi o gli osservatori. La giustizia non ha bisogno di riforme, o almeno le riforme non sono tra le cose di cui la Giustizia ha più bisogno. Certo, non mancano settori che si gioverebbero di innovazioni più o meno profonde. Ma dall'alto della mia esperienza di cinquant'anni di servizio nella giustizia,...