Si sapeva da tempo che una rete nazionale integrata a banda ultra-larga fosse una infrastruttura strategica per il Paese, fondamentale per colmare il gap digitale e garantire a cittadini e imprese l'accesso ai servizi digitali. Tuttavia interessi contrastanti, politici ed economici, ne hanno sempre frenata la realizzazione. Ora si è arrivati all'accordo politico che ruota attorno al ruolo centrale di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), oramai chiamata sempre più dal governo per affrontare qualsiasi problema dall'Alitalia alla Ilva Arcelor e alla complessa questione Autostrade. La lettera d'intenti sottoscritta da Tim e Cdp prevede un percorso in due fasi. Il primo è quello che si sta realizzando in questi giorni che vede Tim avviare finalmente lo scorporo della sua rete secondaria fibra/rame (dagli armadietti in strada alle abitazioni) creando una NewCo (FiberCop) per la quale il fondo americano KKR concorre con un apporto di 1,8 miliardi di euro per il 37,5% del capitale, mentre Tim manterrebbe una quota pari al 58% e Fastweb, con la cessione del suo 20% in Flash Fiber, si attesterebbe al 4,5%. Una struttura leggera con un centinaio di dipendenti, economicamente autosufficiente, con una governance paritaria tra Tim e gli altri soci. Dovrebbe essere questo il primo passo per un accordo più grande per portare il Paese a dotarsi di un'unica rete in fibra. Si dovrebbe arrivare entro il primo trimestre del 2002 alla nascita di AccessCo, che subentra a FiberCop, allargando il perimetro a OpenFiber, della quale Cdp ha il 50% (l'altro 50% è in mano all'Enel), oltre alla rete primaria di Tim, quella che collega la Centrale con gli armadietti di città, avviando così la rete unica. Si intende aprire la governance agli altri operatori, mentre Tim continuerà ad avere la maggioranza azionaria ma non quella in CdA che esprimerà un CEO gradito a Cdp. Ma per raggiungere questo obiettivo gli ostacoli non mancano a cominciare dalla necessaria autorizzazione delle autorità regolatorie, condizione indispensabile per poter usare le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund. Un accordo, quello raggiunto ora, che supera l'opposizione di gran parte del mondo politico, in particolare Cinque Stelle, perché ritenevano che solo la proprietà pubblica potesse garantire la neutralità della rete. Non sono mancate critiche sull'ingerenza del governo nel corso di un CdA di una società privata e quotata, la Tim per l'appunto, per suggerire di rimandare la decisione sull'ingresso del fondo KKR in attesa del tentativo di accordo in corso. Si è poi innestata la solita questione: se debba esserci un unico soggetto societario che promuove lo sviluppo della infrastruttura e la gestisce di conseguenza o che solo la concorrenza tra due società possa produrre i migliori risultati. Prova ne sia che senza Open Fiber, probabilmente Tim - ex monopolista - non avrebbe accelerato sugli investimenti nelle cosiddette aree bianche, quelle prive di investimenti in banda ultra larga per i prossimi tre anni. La strada imboccata della rete unica dovrebbe produrre notevoli vantaggi con la migrazione dal rame alla fibra, sebbene non sia priva ancora di ostacoli. A cominciare da molti operatori che non intendono entrare nella società allargata paventando di dover sopportare i maggiori costi trainati da Tim, mentre i dipendenti temono che Tim senza il controllo di FiberCop perda il suo core business, ovvero la rete, con gravi conseguenze economiche visto il debito pregresso che l'attanaglia e i tanti dipendenti in organico.

