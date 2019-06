CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si può dire che l'idea di realizzare un Salone nautico a Venezia sia partita dall'evento che Ferretti Yachts aveva realizzato un anno fa all'Arsenale per celebrare i primi 50 anni di un'industria di successo. Il sindaco Luigi Brugnaro aveva accolto l'idea con entusiasmo e, visto con i suoi occhi cosa significava Venezia per le persone dalla grande capacità di spesa in tutto il mondo, ha deciso di partire con l'idea del Salone.Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group, ha detto non più di tre mesi fa che gli sforzi...