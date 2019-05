CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si inizia di notte, in Sicilia durante la festa di Santa Rosalia (1980), sotto i fuochi d'artificio, dopo il grande patto tra i capi mafiosi, che sarà, al contrario disertato in brevissimo tempo; si termina in un'altra notte (2000, in Florida), dove Tommaso Buscetta, malato, attende la morte ormai incipiente, rammentando quando finalmente, sempre di sera, riuscì a uccidere un mafioso che doveva eliminare per prova di affiliazione alla mafia e che per anni si era sempre protetto con il figlio, fin dal battesimo, perché al tempo il codice...