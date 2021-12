LUTTO

VENEZIA Si è spento all'età di 77 anni Gabriele Ferrari, per molti anni sostituto procuratore a Venezia e, in conclusione di carriera avvocato generale presso la Corte d'Appello. Ferrari era in pensione dal 2012 e abitava al Lido assieme alla moglie, Giulietta. Ferrari lascia due figlie, Marta e Laura, il genero, i fratelli e gli adorati nipoti. La cerimonia funebre si svolgerà martedì 14 dicembre alle 11, nella chiesta di Santa Maria Elisabetta al Lido.

Magistrato di grande preparazione ed esperienza, ha lavorato per molti anni in Procura a Venezia, con l'incarico di sostituto, occupandosi di numerose e importanti inchieste. Si occupò, tra le altre, delle fasi finali dell'inchiesta sui depistaggi dopo la strage di Peteano. Successivamente si trasferì in Procura generale dove ha seguito il processo d'appello per la manomissione del lamierino di Unabomber e il processo di revisione per il delitto Calabresi a carico di Sofri, Pietrostefani e Bompressi. In procura generale si è occupato a lungo anche dei procedimenti relativi alle estradizioni, diventando un vero e proprio esperto della materia.

Di grande preparazione ed esperienza, di carattere solitario e schivo, Ferrari appese la toga al chiodo nel 2012, dopo 42 anni di attività.

