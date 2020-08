Si è detto molte volte che viviamo nell'incertezza. Nel mondo intero gli Stati, per far fronte alla crisi indotta dal Covid 19, stanno inondando i mercati - spesso indebitandosi - di una quantità di moneta mai vista prima, mentre l'inflazione e i tassi di interesse sono vicini allo zero. L'obiettivo è ridurre le pesanti sofferenze nella società e nell'economia. Con un effetto perverso, come sostiene un guru di Wall Street: i mercati sono sovreccitati dall'abbondanza di moneta, troppa e troppo conveniente!

L'altro giorno con una mossa che rischia l'incostituzionalità, ma a fini elettorali per la sua rielezione, Trump ha stanziato ulteriore spesa pubblica tanto che ora si attesta al 13,2% del Pil, di più di Giappone e Canda sempre rispetto, in proporzione, al loro Pil.

Da molti anni l'inflazione si mantiene su questi livelli molto contenuti. È la globalizzazione che ha prodotto, da un lato, la competizione dei paesi in via di sviluppo riducendo i costi del lavoro incorporati nei prodotti e nelle merci e, dall'altro, la liberalizzazione che in certi settori come nel trasporto aereo ha fatto scendere le tariffe (voli low cost). Non da trascurare l'innovazione tecnologica e la rivoluzione digitale che hanno abbattuto i prezzi di molti beni e servizi. Si pensi agli smartphone e al web in genere. Infine, anche i salari contenuti non hanno favorito i consumi e l'inflazione. Sul futuro non ci si sbilancia. Per alcuni non si vedono segnali di una rinascita dell'inflazione, C'è chi, invece, come Lorenzo Bini Smaghi, con un occhio ai paesi Ue mette in guardia sulla eventuale impennata dei consumi che deriverà dagli aiuti comunitari alle economie che potrebbero, come del resto è negli auspici, portare a più investimenti, assunzioni e addirittura a miglioramenti salariali. Altri prevedono un possibile aumento dei prezzi, questa volta dal lato dell'offerta per la ridotta base produttiva, visto i condizionamenti della lotta al virus, che porta ad un aumento dei costi di produzione e per una prevedibile crescita del prezzo del petrolio stante il ritardo degli investimenti per le estrazioni. Non vanno dimenticate in questo panorama le quotazioni sempre crescenti in questi tempi dell'oro, indizio che si tende a proteggersi dal rischio di inflazione e dalla volatilità.

Attenzione, saranno però i debiti pubblici e privati uno dei tormenti dei prossimi anni. Non possono escludersi default di certi paesi dalle finanze precarie e soprattutto fallimenti di imprese che si sono molto indebitate per superare il momento critico, ma che non riescono poi a riprendere fatturato e utili che presentavano prima della crisi sanitaria. A tutto questo si aggiunge anche il problema banche che hanno concesso credito a tassi che non tengono conto del rischio elevato e che vanno così incontro a perdite per crediti deteriorati, i famosi Npl.

I tormenti dei debiti, tuttavia, si potranno ben attenuare se si sapranno gestire con saggezza e lungimiranza i grandi flussi di risorse disponibili. Investimenti in infrastrutture, in ricerca e education, ma anche con adeguate politiche per incidere sulle scandalose disuguaglianze esistenti dando fiato alla domanda e ai consumi tanto che un'inflazione, fino ad un tre per cento, potrebbe anche essere esser ben accetta perché, in un mare di debiti, essa rappresenta un sollievo, oltre a dare nuova spinta allo sviluppo economico. È una sfida necessaria per un futuro migliore!

