Si dice che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto illustrato mercoledì sera dal presidente del Consiglio potrebbe slittare oltre il fine settimana. E si capisce. I crittografi del ministro dell'Economia stanno spulciando comma su comma per raschiare il fondo del barile alla ricerca di coperture. È possibile perciò che ci siano varianti anche sensibili rispetto al testo che (si fa per dire) conosciamo. La coperta si è ristretta mano a mano che crescevano le categorie da coprire. Un esempio per tutti: si era parlato di risarcire la metà delle perdite subite dalle aziende nel mese di aprile e si è arrivati a una forbice tra il 10 e il 20 per cento secondo il fatturato. È da risolvere l'enorme problema della cassa integrazione in deroga, visto che la crisi arriverà almeno fino all'autunno. E assicurare una salvaguardia per le aziende che dimostrano di aver assunto le misure di sicurezza necessarie e non possono essere chiamate a rispondere civilmente e penalmente di contagi acquisiti dai propri dipendenti in un luogo imprecisato. La riapertura di ristoranti e spiagge a partire da lunedì è una incognita, per la tardiva revisione della mannaia Inail. Va esaminata con ragionevolezza la distanza tra passeggeri in aereo: occorre una normativa europea, perché se Ryanair si rifiuta di venire in Italia siamo fritti. Il governo deve inoltre ricondurre a ragione la Germania: la Francia non sta messa molto meglio di noi in fatto di contagi e sarebbero inaccettabili, come denunciano gli albergatori altoatesini, pressioni sull'Austria perché tenga chiuse le frontiere con l'Italia. L'Anschluss è finito da un pezzo. È infine inaccettabile il comportamento a macchia di leopardo delle banche sulla erogazione dei finanziamenti più semplici per i quali ci era stato assicurato il più totale automatismo. In ogni caso, il decreto in corso di ribollitura è più di sostegno che di rilancio. Per il rilancio basterebbero per cominciare pochissime cose che non costano niente. La sospensione del codice degli appalti avrebbe l'effetto di un farmaco miracoloso su un'edilizia in coma vegetativo da anni. Così come una immediata revisione dell'abuso d'ufficio che così come viene interpretato adesso - terrorizza sindaci e soprattutto funzionari che non firmano niente. Il 98% di quelli che vanno sotto processo sono peraltro assolti o archiviati. Ma intanto c'è la paralisi. Ci sono fantastimiliardi stanziati da anni per opere pubbliche bloccate. Tra il record del Ponte di Genova e la paralisi c'è il Ponte del buonsenso...

