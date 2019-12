Si chiude la trilogia di Star Wars Gli eroi ora sono tutti più stanchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FILMNon era certo facile trovare il modo più accattivante per chiudere l'ultima trilogia di una saga infinita, che ci accompagna dal 1977, anno di uscita del primo episodio (Una nuova speranza, in realtà successivamente il quarto), in cui ribaltamenti di campo, identità rovesciate, duelli all'ultimo laser e ovviamente battaglie scoppiettanti nei cieli invasi da flotte planetarie hanno confuso uno scacchiere via via sempre più complesso, ma anche nel tempo sempre più logoro.Certo L'ascesa di Skywalker, nona puntata (senza contare...