Si avverte un profumo di ambientalismo nelle manovra di bilancio varata dal governo e in attesa di passare al vaglio del Parlamento. Ma vi sono tuttora discussioni in corso anche per le misure ambientali, poiché hanno sollevato polemiche specie da parte di Codacons e Confindustria. Si sostiene che il taglio sui sussidi dannosi per l'ambiente (gasolio per autotrasporto) e la tassa per i prodotti inquinanti impiegati per la produzione dell'energia si riflettono alla fin fine sugli utenti poiché produrranno un incremento dei prezzi al dettaglio...