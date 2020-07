SULLA PROVINCIALE

All'improvviso una voragine sull'asfalto. Solo il caso ha voluto che in quel momento non passasse nessuno, bici, scooter o auto che fosse, perché altrimenti sarebbe stata una tragedia, nonostante l'enorme buco fosse quasi ai margini della strada. E' successo ieri mattina lungo la strada Provinciale 58, la via Piavon, arteria che collega il comune ciliense a quello di Torre di Mosto, portando alla popolosa frazione di Staffolo, solitamente molto trafficata. Siamo nelle vicinanze dell'ex zuccherificio, all'altezza di una presa di irrigazione.

Per cause che ora dovranno essere accertate, si è creata una voragine di almeno tre metri di diametro e due di profondità. La segnalazione è giunta ai vigili del fuoco da parte di un passante; giunti sul posto, i pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, l'assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del comune di Ceggia Angelo Vincenzo Salvel, l'architetto Montagner a capo dell'ufficio tecnico con gli operatori comunali, i tecnici del Consorzio di Bonifica Basso Piave, dell'Asi e della Città Metropolitana. La strada è stata chiusa, con deviazioni poste all'altezza dell'incrocio di via Piavon, sulla strada statale Triestina. Una ditta specializzata ha raggiunto il luogo per chiudere la voragine. Verranno quindi fatte ulteriori indagini telescopiche per verificare lo stato del tratto di strada. Non è escluso che la voragine sia stata provocata da infiltrazioni d'acqua dalle vecchie tubature sottostanti che, nel tempo, hanno divorato il terreno sotto l'asfalto, provocando l'enorme buca. Un paio di settimane fa l'altro episodio, allora lungo il canale Bidoggia, nella strada che collega Ceggia con Grassaga.

Fabrizio Cibin

